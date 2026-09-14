تايلاند: انهيار سقف كافيتيريا في مجمع البرلمان

انهار جزء من السقف في كافتيريا في الطابق السفلي بمجمع البرلمان التايلاندي الذي تبلغ تكلفته مليارات الباهت اليوم الأحد، مما أدى إلى تحطم الطاولات وسقوط الكراسي، لكن لحسن الحظ لم يتسبب في وقوع إصابات لأنه لم يكن يوم عمل.

وصرح مصدر حكومي تايلاندي بأن الانهيار حدث في الكافيتريا الواقعة في الطابق "بي 2" في مجمع البرلمان المترامي الأطراف والذي يعرف باسم (سابايا-ساباساثان).

وتسبب الحطام المتساقط في حدوث أضرار بالعديد من طاولات و كراسي الطعام ولكن لم يصب أحد بأذى لأن الحادث وقع في عطلة نهاية الأسبوع ولم يكن هناك أحد في الكافيتريا. وعادة ما تكون الكافتيريا منطقة مزدحمة يرتادها موظفو البرلمان والموظفون المدنيون والزوار والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ، مما أثار المخاوف بشأن ما كان يمكن أن يحدث لو انهار السقف خلال ساعات العمل العادي.

وتم إرسال المهندسين ومسؤولي البناء لفحص الموقع وتحديد ما إذا كان الانهيار ناجم عن مشاكل هيكلية أو أضرار بسبب الرطوبة أو تدهور مواد البناء. ومن المتوقع أن تظل المنطقة المتضررة مغلقة بينما يتم إجراء الإصلاحات وعمليات التفتيش الأمنية الأوسع نطاقًا.

ويستأنف البرلمان عمله اليوم الاثنين.