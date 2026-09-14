ألمانيا: توقعات بحدوث ارتفاع ملحوظ في نسبة المشاركة في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى

أعلنت إدارة الانتخابات في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية وصلت إلى 67ر50% بحلول الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم.

وتمثل هذه النسبة التي لا تتضمن الناخبين الذين أدلوا أصواتهم عبر البريد، زيادة ملحوظة بمقدار 68ر6 نقطة مئوية مقارنة بنسبة المشاركة عند نفس التوقيت في نسخة الانتخابات المحلية التي جرت في الولاية قبل خمسة أعوام، إذ كانت نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد في عام 2021 أعلى من المتوسط بسبب جائحة كورونا.

وتتوقع الإدارة الانتخابية في الولاية ظهور النتائج الأولى للانتخابات المباشرة لرؤساء البلديات وغيرهم في أقرب وقت اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولى على مستوى الدوائر اعتبارًا من نحو الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ووفقًا للإدارة الانتخابية في الولاية، من المرجح ألا تظهر النتائج الأولية على مستوى جميع دوائر الولاية قبل صباح غد الاثنين. وكان الأمر كذلك أيضًا في انتخابات عام 2021. ومن المقرر إجراء أي جولات إعادة محتملة هذا العام في 27 سبتمبر الجاري.



وكانت سلطات الولاية دعت الناخبين لديها البالغ عددهم قرابة 3ر6 مليون شخص إلى الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في الدوائر والمدن والبلديات، إلى جانب اختيار رؤساء المدن الكبرى ورؤساء البلديات ورؤساء الدوائر، حيث يتنافس أكثر من 68 ألف مرشح على أكثر من 29 ألف مقعد.

وبحلول منتصف النهار، بدأت تلوح مؤشرات على ارتفاع نسبة المشاركة؛ إذ أعلنت إدارة الانتخابات في الولاية أن نسبة الإقبال بلغت 60ر24% حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بزيادة قدرها 31ر3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من الانتخابات المحلية السابقة التي أُجريت قبل خمسة أعوام، والتي بلغت حينها 29ر21%.

ولا تقتصر أهمية هذه الانتخابات على كونها مؤشرًا لقياس التوجهات السياسية في الولاية التي يحكمها ائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر قبيل انتخابات برلمان الولاية المقبلة، بل تشكل أيضًا—بعد أسبوع من النجاح الذي حققه حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت وقبل أسبوع من الانتخابات المرتقبة في ولايتي مكلنبورج-فوربومرن وبرلين (الولايات الثلاثة محسوبة على شرق ألمانيا)—مقياسًا لأداء الحزب حاليًا في ولاية ألمانية كبيرة المساحة تقع غرب ألمانيا.

وكان حزب "البديل" قد حصل على 6ر4% من الأصوات على مستوى الدوائر في الانتخابات المحلية التي أُجريت في سكسونيا السفلى عام 2021.