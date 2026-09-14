 مياه الأقصر تتابع حصر الوصلات الخلسة بمناطق شرق إسنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مياه الأقصر تتابع حصر الوصلات الخلسة بمناطق شرق إسنا

محمد راشد
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 12:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 12:34 ص

 تابعت إدارة التفتيش والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر أعمال حصر ومراجعة الوصلات الخلسة بمناطق شرق إسنا، والتي شملت الشغب والدير والهنادي، للتأكد من قانونية التوصيلات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات.

وشملت أعمال الحملة، وفقًا لبيان صادر اليوم الأحد، مراجعة الوصلات غير القانونية وحصر حالات التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب فحص التوصيلات القائمة واتخاذ الإجراءات المنظمة حيال المخالفين، مع إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

وتأتي الحملات في إطار متابعة التعديات على الشبكات والحفاظ عليها، إلى جانب الحد من الفاقد وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المياه.

وأكد اللواء أحمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمختلف مناطق المحافظة، مع استمرار إتاحة تقنين أوضاع الوصلات المخالفة وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة.


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