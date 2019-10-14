محمد غنيم: قنوات التليفزيون بقى شكلها كربوني ومفيش فيها أي اختلاف

-ليس كل معارض بإخوان ولا كل ناقد بعميل

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إنه لا بد من أن تشهد الفترة المقبلة في مصر تغيير في السياسات الحاكمة، لافتًا إلى أولوية إحداث تغيير في قضية الحريات والتعبير بشكل خاص.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الاثنين: "نمرة واحد قضية الحريات وحرية التعبير، في الصحف والإعلام المرئي، لأن كان فيه استحواذ على عدد غير قليل من القنوات وبقى شكلها كربوني ومفيش فيها أي نوع من الابتكار أو الاختلاف".

وتابع: "حتى الثقافة انتهت في تلك القنوات، يعني كان زمان فيه برامج عن الحيوان والسينما، وبرامج حوارية راقية في السياسة والاجتماع والتعليم والزراعة"، مؤكدًا في هذا السياق على ضرورة إتاحة المجال أمام الحريات بقوله: "ليس كل معارض بإخوان، وليس كل ناقد بعميل".