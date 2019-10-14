الجيش السوري يدخل أرياف الرقة ويرفع العلم على مؤسسات الدولة في مدينتي الحسكة والقامشلي

دخلت وحدات من الجيش السوري اليوم الاثنين، عددا كبيرا من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي.

وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه تم رفع العلم السوري على عدد من مؤسسات الدولة ومنها المدارس، في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وكانت وحدات الجيش السوري قد دخلت إلى مدينتي منبج وعين العرب بريف حلب، في حين سجل انتشار للجيش السوري في بلدة تل تمر بريف الحسكة.

يذكر أن وحدات من الجيش السوري بدأت التحرك تجاه الشمال لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية، بعد أن أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" توصلها إلى اتفاق مع روسيا والحكومة السورية يقضي بدخول الجيش السوري ترافقه الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينتي عين العرب ومنبج.