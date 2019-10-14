فلامنجو يعزز صدارته للدوري البرازيلي وساو باولو يشدد الخناق على كورينثيانز

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سجل المهاجم البرازيل الدولي برونو هنريكي هدفين وقاد فلامنجو لتعزيز صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم بفوز ثمين 2 / صفر على مضيفه أتلتيكو بارانينسي مساء الأحد في المرحلة الـ25 من المسابقة.

وفي مباريات أخرى بنفس المسابقة، فاز ساو باولو على كورينثيانز باوليستا 1 / صفر وسييارا على آفاي وفاسكو دا جاما على فورتاليزا بنفس النتيجة وتعادل انترناسيونال مع سانتوس سلبيا.

ونجح برونو هنريكي في تعويض غياب زميله المهاجم جابرييل باربوسا المتواجد حاليا مع المنتخب البرازيلي في سنغافورة، وسجل هدفين قاد بهما فلامنجو لمواصلة انطلاقته الرائعة في المسابقة.

وأحرز هنريكي هدفيه في الدقيقتين 44 و90 ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في المسابقة هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف خلف زميله باربوسا متصدر قائمة هدافي المسابقة حتى الآن.

ورفع فلامنجو رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق ثماني نقاط أمام بالميراس صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد بارانينسي عند 35 نقطة في المركز العاشر.

وفاز جريميو على مضيفه أتلتيكو مينيرو 4 / 1 ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد مينيرو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأنهى جريميو الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ويلسون لاعب مينيرو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34 ومايكون سوزا من ضربة جزاء في الدقيقة 44 مقابل هدف سجله فرانكو دي سانتو من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني ، أضاف إدواردو جابرييل وأليسون كاسترو هدفين آخرين لجريميو في الدقيقتين 47 و90 .

وشدد ساو باولو الخناق على كورينثيانز باوليستا بالفوز عليه بهدف نظيف سجله رينالدو دا سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

ورفع ساو باولو رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف كورينثيانز الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وواصل انترناسيونال مسلسل نتائجه الهزيلة في المسابقة وسقط في فخ التعادل السلبي مع سانتوس ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس مقابل 48 نقطة لسانتوس في المركز الثالث.

والتعادل هو الثالث مقابل هزيمتين لانترناسيونال في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.

وفاز سييارا على آفاي بهدف نظيف سجله بيرجسون دا سيلفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر وتجمد رصيد آفاي عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتغلب فاسكو دا جاما على فورتاليزا بهدف نظيف سجله جلاييسون من ضربة جزاء في الدقيقة 68 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد فورتاليزا عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتعادل شابيكوينسي مع كروزيرو بهدف سجله فيرناندو فارياس في الدقيقة 90مقابل هدف سجله أندرسون فيتال دا سيلفا في الدقيقة الرابعة ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأخير مقابل 22 نقطة لكروزيرو في المركز الثامن عشر.