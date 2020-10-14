 انتهاء الجولة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتهاء الجولة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 11:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 11:21 ص

انتهت الجولة الأولى من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

 

وانطلقت المباحثات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما، اليوم الأربعاء، في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بقرية الناقورة على الجانب اللبناني من الحدود.

 

وأفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية بإجراء جولة ثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري.

 


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