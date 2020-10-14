ترامب وبايدن يجيبان على الأسئلة على قناتين مختلفتين

من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فعالية، يجيب فيها على أسئلة الناخبين، سوف يتم بثها تليفزيونيا غدا الخميس، في حين سوف يشارك مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن في فعالية مماثلة سوف تبثها قناة تلفزيونية أخرى منافسة.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز"، اليوم الأربعاء، إنها سوف تنظم الفعالية الخاصة بترامب، مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات، وستستضيف الشبكة فعالية بايدن.

كان من المقرر أن تعقد غدا مناظرة بين المرشحين، وهي الثانية من بين ثلاث مناظرات مقرر أن تتم قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل.

وكان ترامب قد أعلن انسحابه من المناظرة عقب أن قالت اللجنة المعنية بتنظيم المناظرات إنها سوف تنظم المناظرة عبر شبكة الإنترنت، بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وكان ترامب قد أصيب بفيروس كورونا، وجرى نقله للمستشفى، ولكن يبدو أنه تعافى تماما وعاد لنشاطه الانتخابي هذا الأسبوع.