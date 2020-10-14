الحكومة السورية: تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 57 إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وتسجيل أعلى نسبة إصابات في يوم واحد بمناطق سيطرة المعارضة.



وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إنه تم تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 16 في ريف دمشق و13 في دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 4883.



وأضاف بيان الوزارة أنه تم شفاء 25 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1389، وتسجيل وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 234 حالة".



وفي مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا، تم تسجيل أعلى نسبة إصابات في يوم واحد، حيث ذكرت شبكة الإنذار المبكر العاملة في شمال سورية في بيان، تسجيل 130 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 2057 إصابة.



وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1078، بعد تعافي 54 حالة، فيما بقي عدد الوفيات عند 20 حالة وفاة.