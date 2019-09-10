استمرار الخلاف بين موسكو وواشنطن بشأن معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية

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لا تزال الولايات المتحدة وروسيا على خلاف بشأن تمديد آخر معاهدة كبرى بينهما بشأن نزع السلاح النووي، حيث قدمت واشنطن وموسكو روايات متضاربة، الثلاثاء، بشأن محادثات الأسبوع الماضي.

واعتبر المبعوث الأمريكي للسيطرة على الأسلحة، مارشال بيلينجسليا، الثلاثاء، أن البلدين حققا بعض التقدم تجاه اتفاق حول مستقبل معاهدة نيو ستارت، وهي عبارة عن ميثاق يحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية ومن المقرر أن ينتهي سريانها في فبراير.

وقال: "نعتقد أن هناك اتفاقا مبدئيا على أعلى المستويات لدى حكومتينا".

والتقى مفاوضون من روسيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي في العاصمة الفنلندية هلسنكي من أجل جولة جديدة من محادثات السيطرة على السلاح النووي.

وقال بيلينجسليا إن الولايات المتحدة مستعدة لتمديد معاهدة نيو ستارت إذا وافقت روسيا على تجميد الأسلحة.

لكن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قدم رواية مختلفة للأحداث ورفض في بيان اقتراح واشنطن.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله :"هذا اقتراح غير مقبول".