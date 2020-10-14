ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 334 ألفا و585 حالة

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 334 ألفا و585 حالة، وذلك عقب تسجيل 5132 حالة إصابة جديدة.

وقال المعهد -حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9677 حالة، وذلك عقب تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.