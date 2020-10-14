أيرلندا الشمالية تغلق الحانات والمطاعم والمدارس وسط انتشار كورونا

أعلنت الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية أرلين فوستر، اليوم الأربعاء، أنه في مواجهة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، سوف تتم مطالبة المطاعم والحانات بالإغلاق لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من بعد غد الجمعة.

وقالت فوستر: "هناك أعداد متزايدة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة في مستشفياتنا، وللأسف، علمنا أمس بوفاة سبعة أشخاص بسبب الإصابة بكوفيد-19".

وعقب عطلة منتصف الفصل الدراسي المقررة، سوف تظل المدارس مغلقة لمدة أسبوعين إضافيين حتى نهاية الشهر.

ويجب أن تغلق محلات تصفيف الشعر والصالونات أيضا أبوابها لمدة شهر واحد، على الرغم من أن المطاعم والحانات يمكن أن تقدم خدمات الوجبات الجاهزة أو التوصيل.

وشددت حكومة جمهورية أيرلندا المجاورة الأسبوع الماضي القيود على الحانات والمطاعم لتقديم الطعام في الأماكن المكشوفة في الغالب.

ووفقا لنائب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، من المرجح أن تستجيب دبلن للتدابير الجديدة المعلنة في بلفاست من خلال فرض قيود إضافية في المقاطعات الواقعة على طول الحدود المفتوحة مع أيرلندا الشمالية.

وسجلت المناطق على جانبي الحدود أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا وأيرلندا في الأسابيع الأخيرة.

ويوجد إجمالي 384 شخصا في المستشفيات بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، وفقا للأرقام الرسمية المجمعة لكلا الجزأين من الجزيرة، بينما يتلقى 53 شخصا الرعاية المركزة.

وتم تسجيل سبع حالات وفاة ذات صلة في أنحاء الجزيرة خلال اليومين الماضيين.