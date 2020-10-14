ثقافة المنيا تحتفل بالذكرى ال50 لرحيل جمال عبد الناصر في أمسية أدبية

عقد نادي الأدب بقصر ثقافة المنيا ط، برئاسة الشاعر مختار عبد الفتاح، أمسية أدبية ثقافية، احتفالا بالذكرى ال50 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، وذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بانعقاد ندوات ثقافية وأدبية وذلك اهتماما بالجانب الثقافي لدى الشباب.

حضر الندوة، علي عبد المنعم مرسي مسؤل الحزب الناصري بالمنيا، ومحمد علي أمين شباب الحزب الناصري بالمنيا، ومصطفى جمال، ومينا وليم، وحسام هيكل، ومحمد عنتر أعضاء أمانة الشباب، والشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب، وسعيد عوض سكرتير عام نادى الأدب، ومحمد عبد الحكم شاعر وموسيقى والقاص سعيد عوض، والشاعر ياسر خليل، وعدد من الشاب والفتيات والمهتمين بالندوات التثقيفية.

واستعرضت الحلقة النقاشية، أهم إنجازات الراحل عبدالناصر ودوره في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، وكواليس احتشاد جموع الشعب عقب رحيله، وعدم تصديقهم خبر وفاته وإصابتهم بصدمة كبيرة.

كما تطرقت الندوة في حديث الحضور، عن إنجازات الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ، ودوره في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، كما ألقى بعض الأدباء والشعراء أشعار عن حب الوطن وعن الزعيم خالد الذكر.