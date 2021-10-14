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كشف حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن تفاصيل التعاقد مع عبدالله السعيد عندما كان مدربا لبيراميدز.

وكان عبدالله السعيد قد لعب للدوري السعودي بعد رحيله عن الأهلي وعاد بعد عام كامل إلى الدوري المصري وانضم إلى بيراميدز الذي كان يتولى تدريبه حسام حسن ويملك تركي آل الشيخ.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة "اون تايم سبورتس": "آل الشيخ سألني عن التعاقد مع عبدالله السعيد وأكدت أننا بحاجة له ولامكانياته الفنية".

وأضاف: "لو رفضت انضمام السعيد لبيراميدز كان من الممكن ألا يعود مجددا إلى مصر، وبالتالي كنت أحد أهم الاسباب في انضمامه لبيراميدز".

وأكمل حسام حسن: "قررت اشراك السعيد في نفس يوم وصول إلى مصر قادما من السعودية ونجح وقدم أداء مميز أمام الأهلي وسجل هدف".

واختتم:"ما فعلته مع جهازي مع عبد الله السعيد أعاده للحياة، كان من الممكن ألا يعود إلى مصر مرة أخرى".