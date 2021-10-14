الاتحاد الأوروبي: يمكن تفعيل آلية العقوبات ذات الصلة بأزمة لبنان

علق الاتحاد الأوروبي على الاشتباكات في العاصمة بيروت، اليوم الخميس، مؤكداً أنه يراقب عن غق ما يجري في لبنان، داعياً إلى التهدئة وضبط النفس.



وقال المتحدث باسمه، بيتر ستانو، إن الاتحاد يحتفظ بآلية العقوبات ذات الصلة بأزمة لبنان ويمكن تفعيلها.



وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب ما يجري ومن يقوم بذلك. وعند الاقتضاء بوسعه تفعيل نظام العقوبات وبحث إمكانات فرضها، شرط موافقة دول الاتحاد".



كما جدد ستانو الحاجة لمواصلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على ضرورة أن يجري التحقيق بسرعة وشفافية، وشكل حيادي ومستقل، دون أي تدخل في شؤون المحققين.



من جهتها، أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، عن قلقها من أحداث العنف التي تشهدها بيروت.



وكتبت فرونتسكا على حسابها في تويتر: "أعرب عن قلقي من أحداث العنف التي تشهدها بيروت اليوم. في هذا المنعطف، من المهم ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عودة الهدوء وحماية المواطنين".