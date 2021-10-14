مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بالشرقية

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ١٣ آخرين بإصابات متعددة من بينهم ١٢ عامل في حادثين بطرق الشرقية.

وقع الحادث الأول بطريق بلبيس العاشر، حيث انقلبت سيارة نصف نقل اثر انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة واختلال عجلة القيادة من يد قائدها ونتج عن ذلك مصرع رزق محمد رزق ١٧ عاما وإصابة ١١ آخرون بكدمات وسحجات وجروح متعددة تتراوح أعمارهم ما بين ١٥ و٢٩ عاما وجميعهم عمال من بلبيس وكانوا في طريقهم للعمل بالوردية المسائية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة تحت إشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية حيث تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي لعلاجهم.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية حيث صرح بدفن الجثة وقرر سرعة ضبط وإحضار سائق السيارة .

ووقع الحادث الثاني بطريق الحسينية سعود الكبري حيث اصطدمت سيارة نصف نقل باخري نقل بسبب السرعة الجنونية والتخطي الخاطئ ونتج عن ذلك مصرع شخصين، وإصابة ٢ آخرين بنزيف بالمخ والصدر جروح قطعية بالرأس.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفي الحسينية المركزي لعلاجهم.

وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمي عطا لله المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، والذي صرح بدفن الجثتين.