إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالزينية في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالأقصر، اليوم الخميس، حملة لتنفيذ قرارات إزالة لعدد 13 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ أعمال الموجة الـ 18 لتي تشنها الدولة لاستعادة أملاكها.

وأوضح العقيد أحمد الهواري، رئيس المركز، أنه من ضمن تلك الحالات عدد 10 عبارة عن مباني على مساحة 1477 مترا، وعدد 3 حالات زراعة على مساحة 8 قراريط داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي على منافع الري على الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وترعة الكرنك الغربية.

أكد الهواري تكثيف الحملات بالتزامن مع الموجة ال١٨ لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة واسترجاع حق الشعب.