إيران تحث صندوق النقد الدولي على النظر في طلبها الحصول على تمويل

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ناشد محافظ البنك المركزي اللبناني علي صالح أبادي، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي للشرق الأوسط، بالنظر في طلب إيران للحصول على تمويل من "أداة التمويل السريع" المخصصة لتمويل شراء لقاحات كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن التمويل متعثر بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد طالب صالح أبادي أيضا، في لقاء افتراضي، دعما فنيا بشأن القوانين ذات الصلة بالعملات والأعمال المصرفية.

وتشكو إيران من تأثير العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على قدرتها على التصدي لجائحة كورونا. وطالبت صندوق النقد مرارا بمساعدتها.

وترفض الولايات المتحدة صرف هذا التمويل لإيران، وتتهم طهران بأنها تسعى لتوفير تمويل "لأغراضها الفاسدة" حسب قولها.