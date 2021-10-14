السجن 3 أعوام لـ4 متهمين باستعراض القوة وسرقة 5 أشخاص في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الخميس، كلٍ من: "ش.ع.ع"، و"ش.ش.ع"، و"أ.إ.أ"، و"ف.ش.هـ"، بالسجن 3 أعوام؛ لاتهامهم باستعراض القوة، وتهديد 5 أشخاص وهم: "م.س.ع"، و"م.م.ال"، و"م.ع.م"، و"ع.ف.م"، و"س.س.ج"؛ وذلك في القضية رقم 12384 لسنة 2021 جنايات ثالث المنتزه.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد وقوع مشاجرة بين مجموعة أشخاص في نطاق دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجود في منطقة الحادث، أن المتهمين ألحقوا الأذى بالمجني عليهم ماديًا ومعنويًا، مستخدمين أسلحة بيضاء "سيوف، وقطع حديد، وعصا"، لبث الرعب في أنفسهم، وقاموا بسرقة "كرفان، ومولد كهرباء، وهاتف محمول، ونظارة"، وذلك بعد التعدي عليهم داخل قطعة أرض.



وبتقنين الإجراءات، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني، وسكرتارية الجنايات: فايز القطعاني.