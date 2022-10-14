قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن والدها كان مليئا بالحنان والعطف والمروءة، وذو أخلاق حميدة، وله الكثير من المواقف المؤثرة.

وأضافت رانيا محمود ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد، أن مواقف والدها الإنسانية كثيرة ولا تنسى، وساهم في رفع وعي أجيال كثيرة من خلال الشخصيات التاريخية التي جسدها، مشيرة إلى أنه من أكثر الفنانين الذي أرخوا لنصر أكتوبر المجيد.

وأردفت: «قبل وفاة والدي ماكنش بيدلعني كتير لكنه دلعني قبل رحيله بساعات ففرحت وده ساب جوايا أثر كبير بأنه كان حنين في عز مرضه».

وأشارت إلى أن أعمال محمود ياسين التاريخية التي عرضت في الخارج مثل «جمال الدين الأفغاني» و«ابن سيناء» لا يعلمها الكثيرين، مشيرة إلى أنه يصعب الحديث عن تاريخ والدها في وقت قصير.

وتابعت: «لما يبدأ شهر أكتوبر بحس إن روحه حواليا من أول 6 لـ14 يوم وفاته، يبدأ بأفلامه العظيمة عن أكتوبر كنت بحب الشهر ده لكن إحساس الخريف يؤلمني لأنه يذكرني برحيل والدي أغلى الناس.. بابا واحشني».