بلينكن ونظيره السعودي يبحثان التواصل المستمر مع الشركاء الإقليميين لمنع توسع الصراع

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، اليوم السبت، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في محطته الرابعة من جولته لدول المنطقة؛ لبحث وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان مساء السبت، إن «بلينكن» جدد خلال اللقاء تركيز الولايات المتحدة الثابت على وقف الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد إسرائيل.

وذكر أن الجانبين بحثا التواصل المستمر مع الشركاء الإقليميين لمنع توسع الصراع في المنطقة، والتزامهما المشترك باتخاذ خطوات للمساعدة في حماية المدنيين.

وأكد الجانبان، استمرار التنسيق المشترك؛ لإنهاء الصراع المدمر في السودان، وتأمين سلام دائم في اليمن من خلال عملية السلام اليمنية - اليمنية بوساطة الأمم المتحدة.



وكان بلينكن وصل إلى السعودية، مساء الجمعة، وهي الدولة الرابعة التي يزورها ضمن جولته الإقليمية على خلفية الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة «حماس»، التي دخلت يومها الثامن، السبت.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، الجمعة، إن الوزير بلينكن بعد زيارته إلى إسرائيل، واصل رحلاته مع توقف في الأردن وقطر والبحرين، والتقى بالشركاء الإقليميين لمناقشة الجهود المبذولة لمنع انتشار الصراع، ورؤيتنا الإيجابية لمنطقة أكثر سلاما وازدهارا وأمنا وتكاملا».

وقبل عودته إلى الولايات المتحدة، الأحد، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أيضا كلا من الإمارات ومصر.