 السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون للتشاور حول مستجدات التصعيد العسكري في غزة - بوابة الشروق
السبت 14 أكتوبر 2023 3:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون للتشاور حول مستجدات التصعيد العسكري في غزة

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 3:17 م | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 3:17 م

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وتوافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، بحسب الرئاسة المصرية.

وفي هذا السياق استعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك