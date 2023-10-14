السيطرة على حريق شقة ومنزل بالجيزة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريقين نشبا بشقة ومنزل بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغين منفصلين بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس، ومنزل في منطقة منشأة القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريقين، دون وقوع إصابات.

تحررت المحاضر اللازمة اتجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك فيما، أصيب 3 أشخاص؛ إثر انقلاب موتوسيكل على الطريق في حدائق أكتوبر.

وتلقى وقوع حادث مروري ووجود مصابين بحدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير دراجة نارية "موتوسيكل" اختلت عجلة القيادة من السائق؛ مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل؛ ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص.

ونقل المصابون إلى مستشفى المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم.