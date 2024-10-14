هجوم صاروخي على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي بـ182 مدينة وبلدة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب مساء اليوم الاثنين.

وأضاف في تحديث عبر منصة إكس، إنه تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

في سياق متصل، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في 182 مدينة وبلدة وسط وشمالي إسرائيل.

يأتي هذا فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حركة الملاحة في مطار بن غوريون توقفت جراء الهجوم الذي استهدف تل أبيب.

وأمس الأحد، شن حزب الله هجوما على قاعدة بنيامينا وسط إسرائيل، ما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات، 8 منهم في حالة حرجة.

وقال الحزب إنه أطلق «سربا من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا»، موضحًا أنه أطلق عشرات الصواريخ لإرباك أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء الهجوم المسيّر الذي استهدف قوات النخبة الإسرائيلية.