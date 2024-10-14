السفارة الأمريكية في بيروت تحث مواطنيها على مغادرة لبنان فورا

حثت السفارة الأمريكية في بيروت، مواطني الولايات المتحدة الموجودين في لبنان على المغادرة فورا.

وقالت السفارة في بيان، اليوم الاثنين، إن الرحلات الإضافية من بيروت لن تستمر إلى ما لا نهاية.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية في لبنان حتى مساء الأحد، عن ألف و539 قتيلا و4 آلاف و471 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.

فيما يرد حزب الله يوميا، بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات.