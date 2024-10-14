ما هي مستجدات التطورات الميدانية في اليوم التاسع من العدوان الإسرائيلي على جباليا؟

استشهد فلسطينيان، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال حي النزلة في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخصين، وإصابة 5 آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية حي النزلة في جباليا، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

فيما أصيب ثلاثة أطفال في قصف الاحتلال مدرسة "أبو حسين" التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا.

ونقلا عن شهود عيان، بعض المنازل بمخيم جباليا هدمها الاحتلال على رؤوس ساكنيها، وما زالت جثامينهم تحت الأنقاض.

ويتعرض الفلسطينيون بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، لعملية "إبادة وتطهير عرقي"، لليوم التاسع على التوالي، حيث يفرض الاحتلال حصارا بريا، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري، مع منع وصول الإمدادات والغذاء.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42227 فلسطينيا، وإصابة 98464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.