دوي انفجارات في أجواء قاعدة تدريب إسرائيلية أصابتها مسيرة حزب الله الأحد

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في أجواء قاعدة تدريب إسرائيلية أصابتها مسيرة حزب الله، أمس الأحد.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قاعدة «ستيلا ماريس» البحرية الإسرائيلية شمال غرب حيفا، برشقة صاروخية نوعية.

وقال في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصر المقاومة أطلقوا عند الساعة 9:30 من صباح يوم ‏الاثنين، صلية صاروخية نوعية على قاعدة (ستيلا ماريس) البحرية شمال غرب ‏حيفا».

وأمس الأحد، شن حزب الله هجوما على قاعدة بنيامينا وسط إسرائيل، ما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات، 8 منهم في حالة حرجة.

وقال الحزب إنه أطلق «سربا من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا»، موضحًا أنه أطلق عشرات الصواريخ لإرباك أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء الهجوم المسيّر الذي استهدف قوات النخبة الإسرائيلية.

ووصف حزب الله الهجوم الذي وقع قرب مدينة بنيامينا بأنه رد على الهجمات الإسرائيلية على بيروت يوم الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 22 شخصاً.

من جهته قال جهاز إسعاف إسرائيلي أمس إن أكثر من 60 شخصاً أصيبوا بالهجوم، موضحاً أن هناك «جروحا متفاوتة الشدة - حرجة وخطرة ومتوسطة وطفيفة».

وهذا الهجوم هو أعنف ضربة شنها حزب الله منذ أن تصعيد الحرب بينه وبين إسرائيل قبل أسبوعين تقريباً.