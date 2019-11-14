 الرئيس السيسي يهنئ فلسطين بمناسبة العيد الوطني - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ فلسطين بمناسبة العيد الوطني

أ ش أ
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 4:09 م | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 4:09 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بمناسبة العيد الوطني.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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