ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر الحالي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ في الأسبوع الماضي 225 ألف طلب، بارتفاع قدره 14 ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه، حيث كان 211 ألف طلب، وفقا للبيانات الأولية.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي إلى 215 ألف طلب.

وبهذا الارتفاع الذي فاق التوقعات وصل عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة إلى أعلى مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 22 يونيو الماضي، عندما سجل 229 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتوسط الأسبوعي لعدد الطلبات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، ارتفع بواقع 1750 طلبا إلى 217 ألف طلب مقابل 215250 طلبا في الأسبوع السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 10 آلاف طلب، ليصل إلى 683. 1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 2 تشرين ثان/نوفمبر الحالي.

في الوقت نفسه، استقر متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية عند مستوى مليون و687750 طلبا.