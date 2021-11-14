قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، إن منهج الصف الرابع الابتدائي متطور والهدف منه نقل الطالب من الحفظ وتلقين المعلومات إلى الفهم والاكتشاف.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الطالب في الصف الرابع الابتدائي اكتشف هذا الكم الكبير من المناهج لترتفع إلى 13 مادة بإجمالي 2049 صفحة في الفصل الدراسي الواحد.

وشددت النائبة فريدي البياضي، على أهمية مناقشة منهج الصف الرابع الابتدائي في حوار مجتمعي، قائلا إن المدرس مطالب بالتدريب على المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي لمدة 6 أشهر على الأقل.