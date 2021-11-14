قالت محبات أبو عميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس، إن هناك رأيا عاما حول منهج الصف الرابع الابتدائي خاصة في مادتي العلوم والرياضيات.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منهج الصف الرابع الابتدائي ليس في مصلحة الطالب أو أسرته، متسائلة: «هل تم وضع المناهج من قبل أساتذة متخصصين في الجانب التربوي».

وأكدت محبات أبو عميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس، أن طالب الصف الرابع الابتدائي بدأ يدرس الأرقام باللغة الأجنبية لأول مرة وهذا يمثل عبئًا وصعوبة عليه.