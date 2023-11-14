ارتفاع طفيف لأسعار النفط في ختام التعاملات

بعد تراجعها في بداية تعاملات اليوم الاثنين، سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا طفيفا في ختام التعاملات لتواصل ارتفاعها اليومي للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل بعض التفاؤل بمستقبل الطلب على الطاقة بعد تقريري منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك( وبنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب.

وذكر تقرير أوبك الصادر اليوم أن الطلب على النفط في كل من الولايات المتحدة والصين لم يتراجع إلى النقطة المثيرة للقلق ، مما ساهم في ارتفاع سعر النفط اليوم. كما استفادت أسعار الخام من تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار إلى 59ر105 نقطة قبل نشر بيانات التضخم الأمريكي غدا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في ختام تعاملات اليوم بمقدار 09ر1 دولار أي بنسبة 4ر1% إلى 26ر78 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 26ر1 دولار أي بنسبة 55ر1% إلى 69ر82 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.

يذكر أن أوبك في تقريرها الشهري توقعت نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي بمقدار 46ر2 مليون برميل يوميا، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى 20 ألف برميل يوميا فقط. كما تتوقع أوبك نمو الطلب في العام المقبل بمقدار 25ر2 مليون برميل يوميا وهي نفس التوقعات السابقة.