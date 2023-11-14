الجزائر: الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف إلا لغة الخراب في قبر كل إمكانية للسلام

أعربت الجزائر عن «إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار سلسلة الانتهاكات السافرة والمستفزة، التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني يوميا على قطاع غزة».

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن سلسلة الانتهاكات السافرة والمستفزة التي تقوم بها قوات الاحتلال استهدفت أمس، مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في تعدّ وتحدٍ جديدين لكل أحكام القانون الدولي وأعرافه، وتنافيا مع مبادئ وقيم الإنسانية الداعية إلى حماية المدنيين وعدم استهداف المباني ذات الطابع المدني والإنساني.

ونوهت أن «التعدي على منشأة إنسانية تُعنى بإعادة بناء ما خربته أيادي الاحتلال الغاشم، لهو دليل دامغ على نية هذا الكيان، الذي لا يعرف إلا لغة التعنت والخراب، في قبر كل إمكانية للسلام أو الحوار لإنهاء سلسلة اعتداءاته».

وأكدت تضامنها الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، مجددة تأكيدها أن مسئولية وقف العدوان الصهيوني وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن الذي لا يمكنه التنصل منها ومن عجزه عن التحرك لإنهاء هذا الظلم؛ الذي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال بحق الشعب الفلسطيني.

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وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في امتداد سافر جديد لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.

واعتبرت مصر أن قصف مقر هام لدولة عربية شقيقة يضطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، يتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو مبررات مغلوطة.

وأعربت مصر عن تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء الغاشم، مجددة مطالبتها للأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة والاضطلاع بمسئولياتها إزاء وضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، فضلاً عن توصيف الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها.