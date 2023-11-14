الحكومة البريطانية تفرض عقوبات جديدة على 4 من قادة حماس

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة على قادة حماس، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، وحظر بيع الأسلحة.

وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي، إن الحزمة الموضوعة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تهدف إلى تعطيل عمليات حماس في غزة، وفي أي مكان يتمركز فيه قادتها.

وتستهدف العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على 4 من كبار قادة حماس و2 من ممولي حركة المقاومة الإسلامية، عرقلة ما وصفته بـ«الأعمال الإرهابية» التي تقوم بها الحركة، كما جاء في البيان.

وأضافت الحكومة البريطانية في بيانها: «سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لنا لتعطيل النشاط البغيض لهذه المنظمة الإرهابية، والعمل مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين، مما يزيد من صعوبة عملهم وعزلهم على المسرح العالمي».

وأشارت إلى أن الأشخاص المستهدفين بالعقوبات لهم أدوار «قيادية وتمويلية» للحركة.

وتشمل القائمة: زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام محمد ضيف، ونائب قائد كتائب القسام مروان عيسى، ومسئول حركة حماس في الضفة الغربية موسى دودين.

كما تشمل القائمة عبد الباسط حمزة، الذي قالت الحكومة إنه يمول حماس ويقيم في السودان، إضافة إلى نبيل شومان، الذي قالت إنه يحول الأموال إلى حماس من خلال شركة صرف العملات التابعة له في لبنان.

وأكدت الحكومة في بيانها أن «المملكة المتحدة والولايات المتحدة متحدتين في تضامنهما مع إسرائيل في حربها ضد حماس»، وفقًا للبيان الصادر.