أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن منح المصانع المتعثرة، خارج البرنامج الزمني؛ فترات إضافية؛ لمساعدتها دون سحب المصانع أو إغلاقها.

وقال خلال مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية مساء الخميس، إنه سيتم منح المصانع التي حصلت على رخصة بناء، ونفذت نسبة بناء أكثر من 50%؛ مهلة 6 أشهر كحد أقصى، مع الإعفاء الكامل من غرامة التأخير.

وتابع: "أما المصانع التي حصلت على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بناء، أو نفذت أقل من 50%؛ فستمنح مهلة 12 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء 50% من غرامة التأخير".

وأضاف أن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، وحصلت على الأرض ولم تبدأ البناء، أو حصلت على الرخصة ولم تستخدمها؛ ستمنح مهلة 18 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء من غرامة 6 أشهر، ودفع غرامة سنة واحدة".

وطالب الفئة الأخيرة بالتنازل عن الأرض في حال عدم قدرتها على الاستكمال، قائلا: "المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، وأخذت الأرض ولم تبن، أو طلبت رخصة بناء وأخذ الأرض عشان يسقعها، مش هيقدر يسقعها، أو يبيعها من النهارده".

واختتم موجها النصيحة: "لو أنت مش قادر، تنازل عن الأرض لهيئة التنمية الصناعية، واسترد فلوسك؛ لأنك مش هتقدر تبيعها في السوق السوداء".