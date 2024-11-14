حزب الله ينفذ 24 عملية ضد إسرائيل الأربعاء

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نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الأربعاء 13 نوفمبر، 24 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي": «



1- الساعة 05:00: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 09:00: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بصلية صاروخية.

3- الساعة 12:05: تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي لطائرة مسيّرة اسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

4- الساعة 12:10 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي لطائرة مسيّرة اسرائيلية من نوع "هرمز 900" في أجواء القطاع الأوسط، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية.

5- الساعة 12:15: في إطار ‏التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كفار فراديم بصلية صاروخية.

6- الساعة 14:00: استهداف قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، بصلية صاروخية.

7- الساعة 14:45: في إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، على قاعدة عاموس (قاعدة تشكيل النقل في المنطقة الشمالية، ومحور مركزي في جهوزيّة شعبة التكنولوجيا)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينية 55 كلم، غرب مدينة العفولة، وأصابت أهدافها بدقة.

8- الساعة 15:15: استهداف مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، بصلية صاروخية.

9- الساعة 15:30: استهداف مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

10- الساعة 15:30: في إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية، وللمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكرياه (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة.

11- الساعة 16:30: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي بلدة مارون الراس، للمرة الثانية، بصلية صاروخية.

12- الساعة 17:30: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي مستوطنة المنارة بصلية صاروخية.

13- الساعة 17:30: في إطار ‏التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كتسرين بصلية صاروخية.

14- الساعة 17:30: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 17:40: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي مستوطنة المنارة، للمرة الثانية، بصلية صاروخية.

16- الساعة 17:45: في إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي تل أبيب، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، بصلية من الصواريخ النوعية.

17- الساعة 18:15: في إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، وللمرة الثانية، قاعدة الكرياه (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصواريخ باليستية من نوع "قادر 2"، وأصابت أهدافها بدقة.

18- الساعة 18:25: في إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، للمرة الأولى، شركة صناعات الأسلحة العسكرية "IWI"، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في رمات هشارون في ضواحي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية، وأصابت أهدافها بدقة.

19- الساعة 18:30: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في وادي يارون (شمال شرق بلدة يارون) بصلية صاروخية.

20- الساعة 19:30: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مستوطنة أفيفيم، للمرة الثانية، بصلية صاروخية.

21- الساعة 22:00: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية من نوع "نصر 1".

22- الساعة 22:00: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، عند الأطراف الجنوبية لبلدة بنت جبيل، بصلية صاروخية من نوع "نصر 1".

23- الساعة 22:45: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، شرقي بلدة مارون الراس، للمرة الثالثة، بصلية صاروخية.

24- الساعة 23:45: استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي، جنوبي بلدة عديسة بصليةٍ صاروخية».