الأردن يستضيف اليوم الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية

يستضيف الأردن اليوم الخميس ولأول مرة، الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.



ويشارك في الاجتماع أعضاء الاتحاد بصفة المجالس الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بالمجالس؛ الجزائري والفلسطيني واللبناني والمغربي والموريتاني، بالإضافة إلى الأعضاء بصفة هيئات مماثلة كالسودان ممثلة بوزير العمل والإصلاح الإداري، ومصر ممثلة بوزير القوى العاملة، واليمن ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والمدير العام لمنظمة العمل العربية بصفة ملاحظ وراعي للاتحاد.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني اليوم الأربعاء بأنه سيحضر الجلسة الافتتاحية الرؤساء السابقون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وسفراء الدول العربية المشاركة، ووزراء، وأعضاء المجلس وعدد من المسؤولين في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة المختلفة.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض مشروع جدول أعمال الجمعية العامة والمصادقة عليه، وقراءة محضر الجمعية العامة المنعقدة بالجزائر في 20 يوليو 2022، ودراسة موضوع إعادة صياغة نظام الاتحاد، ودراسة ومناقشة خطة عمل الاتحاد لسنة 2025، وقراءة التوصيات ، ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي عن الاجتماع.

ويهدف اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها إلى تعزيز ونشر ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته بين أعضاء الاتحاد، وتشجيع الدول العربية على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي.

كما يهدف إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في المحافل العربية والدولية، والقيام بالبحوث والدراسات في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل الاتحاد، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

وكان اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها قد عقد آخر جلساته في الجزائر عام 2022، قبل أن ينتقل إلى الأردن كأول دولة ضمن خطة تنفيذه في المشرق العربي عام 2023، إلا أن الأردن ارتأى تأجيل تلك الدورة جراء الحرب على غزة وما ترتب عليها من تداعيات إقليمية.

يذكر أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها يرأسه رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري ربيعة خرفي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي نائبًا للرئيس.