رويترز: السعودية قلصت طموحاتها في مشروع نيوم وستركز على استضافة الفعاليات الرياضية

قالت ثلاثة مصادر لـ"رويترز" إن السعودية تقلص بعض طموحاتها في مشروع نيوم العملاق وتركز على استكمال العناصر الأساسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية في العقود التالية.



ووفقا للوكالة، اتخذت السعودية هذا القرار "بسبب ارتفاع التكاليف".

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان نيوم يوم الثلاثاء تعيين أيمن المديفر رئيسا تنفيذيا مكلفا للشركة خلفا لنظمي النصر الذي لم يكشف عن سبب رحيله. وتبلغ قيمة المشروع 500 مليار دولار.

يذكر أن مشروع مدينة "نيوم" أقيم توازيا مع مشاريع ضخمة أخرى في إطار خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030" وتهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة المرتهن للنفط، استعدادا لمرحلة ما بعد الوقود الأحفوري.

ويتضمن المشروع العملاق الذي أطلقه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عام 2017 منتجعا للتزلج ومبنى بطول 170 كلم وارتفاع 500 متر.