مكتب التعاون الروسي اللبناني: مستعدون لمواصلة السعي لتوفير مساعدات إضافية من موسكو

أكد مكتب التعاون الروسي اللبناني "روسليفان" اليوم الأربعاء، استعداده لمواصلة السعي لتوفير مساعدات إضافية من موسكو.

وفي التفاصيل، زار رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني "روسليفان" محمد ناصر الدين برفقة مديرة الشؤون الإدارية ميراي ملكي، رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في السرايا الحكومية، بحضور مستشاره هشام طبارة.



وأعرب ناصر الدين عن شكره لياسين، على "الآلية التي يتبعها من خلال تأمين أكبر قدر من المساعدات الإنسانية"، منوها بـ"آليات التنظيم التي وضعها لإيصال كافة المساعدات لأكبر عدد ممكن من النازحين على الأراضي اللبنانية"، وفق بيان "روسليفان".

ونقل رئيس مكتب "روسليفان"، تمنيات أهالي الهرمل والقاع وعرسال والفاكهة (قرى في شمال شرق لبنان) بـ"ضرورة الإسراع في توصيل كافة أنواع المساعدات لهم بشكل سريع في ظل المعاناة التي تعيشها المنطقة".

وأبدى ناصر الدين "استعداد مكتب التعاون الروسي اللبناني لمواصلة السعي لتوفير مساعدات إضافية من روسيا".

من جهته، شكر ياسين "روسيا وسفيرها لدى لبنان ألكسندر روداكوف على الدور الذي يقومان به من أجل مساعدة لبنان".

كما أكد ياسين "مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مكتب التعاون اللبناني الروسي خلال هذه الازمة الانسانية"، واعدا بأن "توصيل المساعدات الى مناطق البقاع الشمالي ستتفعل بشكل سريع"، موضحا أن "لجنة الطوارئ تغطي كافة المساحة اللبنانية".

جدير بالذكر أن وزارة الطوارئ الروسية أعلنت يوم الخميس الماضي، إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، كانت الثالثة من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي.