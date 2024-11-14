كامل الوزير: تم تخصيص 267 قطعة أرض فقط من أصل 1124 بطرح سبتمبر الماضي

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، إن الوزارة طرحت عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في سبتمبر الماضي؛ 1124 قطعة أرض بمساحة إجمالية 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية مساء الخميس: «هذا الطرح مكنش بيحصل أبدا في سنة، ولكن تم طرحه خلال مرة واحدة»، ذاكرا أن 1622 مستثمرا دفعوا مقدم الحجز بنسبة 10%، بزيادة 500 مستثمر عن عدد قطع الأراضي المطروحة.

وأعلن تخصيص 267 قطعة أرض بمساحة 0.8 مليون متر مربع، مع إرسال رسائل للمتقدمين عبر البريد الإلكتروني والهاتف لإخطارهم بالنتائج، وإعلان نتيجة الطرح يوم 22 سبتمبر.

وأشار إلى استقبال الوزارة، طلبات المستثمرين خلال أسبوع واحد من موعد الطرح عبر المنصة الرقمية، على أن تعلن النتائج خلال 3 أسابيع 22 يوما، متابعا: «تم طرح 8.5 مليون متر مربع، وإجمالي الأراضي التي خصصت مساحة 0.8 مليون متر مربع، يعني لم نستكمل ثمن مساحة الأراضي المطروحة»، لافتا إلى الطرح شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين على الأراضي في المناطق المتميزة فقط.

وأكد إعادة طرح المساحة المتبقية من الطرح الأول بالإضافة إلى قطع أراض شاغرة وأخرى مضافة مرفقة، في طرح ديسمبر المقبل، بمساحة إجمالية تتجاوز 8.5 مليون متر مربع.