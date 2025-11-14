 وزير الصحة يتابع حالة الطبيب المصاب بطلق ناري ويوجه بتقديم كل أوجه الدعم - بوابة الشروق
الجمعة 14 نوفمبر 2025 11:59 ص القاهرة
وزير الصحة يتابع حالة الطبيب المصاب بطلق ناري ويوجه بتقديم كل أوجه الدعم

منى زيدان
نشر في: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 11:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 11:30 ص

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل مباشر الحالة الصحية للطبيب أبو الحسن رجب (38 عامًا)، الذي تعرض للإصابة بطلق ناري طائش، داخل سيارته أثناء عودته من المشاركة في إحدى القوافل الطبية.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتقديم كل أشكال الدعم الطبي على أعلى مستوى، مع التأكيد على نقله إلى معهد ناصر، للتأهيل فور استقرار حالته.

وتشير آخر المستجدات، إلى أنه قد تم نزع أنبوب التنفس بنجاح، وأصبحت حالة المريض مستقرة حيويًا، ويتنفس بشكل طبيعي، ويجرى المتابعة الدقيقة تحت إشراف فريق طبي متكامل من أخصائيي الجراحة والعناية المركزة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم كل الدعم اللازم للطبيب تقديرًا لجهوده وتضحيته في خدمة المواطنين، وتواصل متابعة حالته حتى اكتمال شفائه.

