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يقام غدا الأحد حفل توزيع جوائز الدورة السادسة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، على مسرح الجمهورية، في الساعة الخامسة والنصف مساء.

ويحضر الحفل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمبدعين وأسر الفائزين.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن أسماء المتأهلين إلى المرحلة النهائية من الدورة السادسة لجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2026، وذلك في مختلف الفروع الإبداعية، والتي شهدت هذا العام إقبالا واسعا ومشاركة متميزة من مختلف محافظات الجمهورية.

وشملت قائمة المتأهلين عددا كبيرا من الأطفال والنشء في مجالات القصة، والشعر، والتأليف المسرحي، والرسم، والعزف، والغناء، والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، والابتكارات العلمية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى فئتين عمريتين، في إطار حرص الجائزة على اكتشاف ورعاية المواهب في مراحل مبكرة.

في فرع القصة، تأهل 20 متسابقا بواقع 10 في كل فئة عمرية، بينما ضم فرع الشعر 20 متأهلا أيضا، في حين بلغ عدد المتأهلين في فرع التأليف المسرحي 15 متسابقا، و20 في فرع الرسم.

كما شملت القائمة 15 متأهلا في فرع العزف، و17 في فرع الغناء، إلى جانب مشاركة لافتة في فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي ضمت أعمالا فردية وجماعية، بالإضافة إلى فرع الابتكارات العلمية الذي شهد تنوعا في الأفكار والمشروعات البحثية.

وجاءت أسماء المبدعين المؤهلين للمرحلة النهائية بالدورة السادسة من جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2026 كالتالي:

فرع القصة - الفئة العمرية الأولى:

- أحمد كريم محمد عبدالمنعم محمد (بورسعيد)..

- آيسل كريم مجدي رجب حافظ (الإسكندرية)..

- ثيودورا إميل أيوب عطية (القاهرة)..

- جويس مينا موريس رزق إبراهيم (الإسكندرية)..

- عائشة محمود محمود رجب سلامة (كفر الشيخ)..

- لمار محمد ماجد نور الدين خيال (الغربية)..

- محمد ياسر محمد عبدالموجود (الوادي الجديد)..

- مريم أحمد حمدي عبدالغنى (القاهرة)..

- معاذ أحمد حجاج عبدالموجود حسين (بني سويف)..

- ملك أحمد سعيد السيد عبدالسلام (الشرقية)..

فرع القصة - الفئة العمرية الثانية:

- أحمد محمود أحمد إبراهيم (الجيزة)..

- جايا على بسيوني محمد ناجي (الإسكندرية).

- حور وائل عبدالمنتصر فؤاد (قنا).

- سلمى عرفات احمد محمود عبدالله (قنا).

- سهيلة إبراهيم حسن حسين على (الإسكندرية).

- عنود محمد عبدالوهاب رجب (دمياط).

- مروان محمود مسرى محمد محمد (أسوان).

- مصطفى عبدالعزيز مصطفى محمد (الإسكندرية).

- نورهان محمد حسن عبدالفتاح (الجيزة).

- ياسين محمد حمدي هاشم (القاهرة).

فرع الشعر - الفئة العمرية الأولى:

- آدم أسعد محمود على محمد الملكي (شمال سيناء).

- أزهار محمد محمود محمد خليل (الوادي الجديد).

- أمير محمد السيد مبروك شمس الدين (كفر الشيخ).

- تالا أحمد إبراهيم أحمد وهدان (دمياط).

- سارة علي السيد أحمد علي مصيلحى (القليوبية).

- سمية حازم محمود عبداللطيف خاطر (الغربية).

- عمر شريف مسعد مصطفى زايد (الدقهلية).

- مالك محمد منير حسين أحمد (سوهاج).

- هارون محمود عاطف أحمد (كفر الشيخ).

- ياسمين محمد دويدار محمد دويدار (الجيزة).

فرع الشعر - الفئة العمرية الثانية:

- أحمد عبدالله خطاب عبدالعظيم هباله (البحيرة).

- بسنت محمد السيد محمد عبدالله (الدقهلية).

- حاتم حامد حسن حسن (شمال سيناء).

- حنين زايد محمد زايد الحصري (الغربية).

- سما جمال عبدالسلام محمد النجار (البحيرة).

- عبدالرحمن أحمد محمد محمد غنيم (الغربية).

- مريم السيد محمد أحمد عبدالله (الإسكندرية).

- ملك هاني عبدالمعبود أبو الحديد بلال (الجيزة).

- وئام محمد إبراهيم عبدالفتاح مصطفى (الإسكندرية).

- يحيي محمد عبدالرؤوف عبدالرؤوف (بورسعيد).

فرع التأليف المسرحي - الفئة العمرية الأولى:

- أحمد عبدالخالق جمعة عبداللطيف (المنوفية).

- أسيل رامي السيد السيد (الإسكندرية).

- أمينه محمود علي شلقامي (المنيا).

- آيسل محمد فرج الله رغبي (الجيزة).

- فريدة وحيد عز الدين بشير (الإسكندرية).

- كاراس عماد وصفي فارس (البحر الأحمر).

- محمود حجاب أحمد جلال (قنا).

- هاجر محمود عبدالله درويش (البحيرة).

فرع التأليف المسرحي - الفئة العمرية الثانية:

- إنجي أحمد علي محمد على (الجيزة).

- إنجي تامر محمود محمود الصاوي (المنصورة).

- أندرو عماد حنا جرجس الجندي (القاهرة).

- شروق أيمن محمد محمود (الجيزة).

- شكران حسين فاروق طه (الجيزة).

- مؤمن أسامه كمال محمد (بورسعيد).

- نعمة نبيل حسن محمد الشناوي (كفر الشيخ).

فرع الرسم - الفئة العمرية الأولى:

- أحمد السيد سليمان سعيد سليمان (شمال سيناء).

- آمن محمود محمد عبدالوكيل تهامي (الجيزة).

- تالين فادى مجدي كامل خليل (الإسكندرية).

- حور عصام رمضان محمد محمد (الفيوم).

- دانيال رفيق عماد إسحق حنا (الإسكندرية).

- زين إسلام عادل عبدالستار عبدالعزيز (القاهرة).

- سارة خالد محمود عبدالعظيم يونس (القاهرة).

- سدرة أنس علي خليل سليمان (الإسكندرية).

- كارمن أحمد محمود إبراهيم شحاته (الإسكندرية).

- نور محمد أحمد أنور عبدالعزيز (الإسماعيلية).

فرع الرسم - الفئة العمرية الثانية:

- أميرة السيد محمود عبدالمقصود (المنوفية).

- أولوجيا جورج شكري نصيف رمزي (الإسكندرية).

- تقى رفعت محمد طلعت محمد محمد (الشرقية).

- رقية مروان عدلي محمد إسماعيل (القاهرة).

- ريتال سامي إبراهيم محمد محمود (الإسكندرية).

- ريفان ياسر مصطفي أبو شعيشع علي (كفر الشيخ).

- سجى أحمد مهدي عبداللطيف (القاهرة).

- فرح يسري محمود عبداللاه محمد (القليوبية).

- مريم عمر عبدالرحيم عمر عبدالقادر (الجيزة).

- ميرنا أحمد صالح مصطفى عبدالوهاب (الإسماعيلية).

فرع العزف - الفئة العمرية الأولى:

- آدم أحمد طه محمد عبدالجليل (القاهرة).

- إياد إسلام محمد السيد محمد سليمان (الغربية).

- رافايل عادل ميخائيل لبيب شنودة (الإسكندرية).

- سلفيا جورج نبيه حبيب ميخائيل (القاهرة).

- مرام السيد محمود محمود إبراهيم (بورسعيد).

- نور ياسر يوسف حسن حسيبو (المنوفية).

فرع العزف - الفئة العمرية الثانية:

- جلال حسام الدين حسن محمد محسب (الجيزة).

- جودي علاء فوزي فاضل علي (الجيزة).

- حلا حسن عادل حسن أحمد (الإسكندرية).

- رودينا وائل محمد عبدالعزيز محمد نصر (الجيزة).

- لي لي أمير بدر الدين حسن الأنصاري (القاهرة).

- مالك هشام أحمد محمد شحاته (الإسكندرية).

- محمود أحمد محمود أحمد شوقى (الإسكندرية).

- ملك أحمد عبدالحميد عبدالله الوشاحي (الجيزة).

- يوسف محمد محمود محمد حنفي (الجيزة).

فرع الغناء - الفئة العمرية الأولى:

- آيسل إبراهيم طه أبو الرجال (بورسعيد).

- سويم سامح محمد علي إسماعيل (القاهرة).

- سيف عمرو سالم محمد سالم (القاهرة).

- فريدة محمد حسانين حسن (الغربية).

- مانويلا ممدوح فاروق فريد لمعي (القليوبية).

- ناديا أحمد محمد عبدالحميد (الجيزة).

- يارا كامل محمد محمد يوسف (الإسكندرية).

فرع الغناء - الفئة العمرية الثانية:

- جاسمن طارق أحمد رشدي (القاهرة).

- رقية مصطفى توفيق المرسي (الجيزة).

- زياد أحمد عوض أحمد عباس (الجيزة).

- لوجي محمد علي نصر الدين (بورسعيد).

- لوجين تامر عبدالفتاح محمد (الجيزة).

- محمد يسرى طه سيد محمد (القاهرة).

- محمود جمال عبدالمقصود يونس (البحيرة).

- مروان هشام عليوة حفني السيد (القاهرة).

- مهدي محمد مهدي محمد قطب (الجيزة).

- يوسف محمد مصطفى راوي بسطاوي (الجيزة).

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الفئة العمرية الأولى:

- أنس حسن محمود الدسوقي عاصي (الغربية).

- عبدالرحمن هاني نبيل محمد (الشرقية).

- علي يوسف علي أحمد حسن (القاهرة).

- عمر السيد سليمان سعيد سليمان (شمال سيناء).

- كيرلس عماد ماهر زكي بخيت (سوهاج).

- مجدي محمد مجدي سعيد عبدالله (القاهرة).

- محمد هاني نبيل محمد عبدالحميد متولي (الشرقية).

عمل مشترك بين كل من:

- جودي محمد إبراهيم أحمد سالم (الغربية).

- تقى محمد عبدالكريم فرج (الغربية).

عمل مشترك بين كل من:

- حمزة صلاح حامد أمين أبو الحسن (سوهاج).

- محمد صلاح حامد أمين أبو الحسن (سوهاج).

عمل مشترك بين كل من:

- نوح محمد عبدالقادر عبدالعال (الإسكندرية).

- عمر شريف شعبان على بيومي (الإسكندرية).

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الفئة العمرية الثانية:

- أحمد رضا غزال عبدالحميد (الجيزة).

- إسراء خالد شوقي علي خليل (الجيزة).

- سعد وليد سعد محيي علي (الشرقية).

- عمر عبدالعظيم فتحي عبدالعظيم (الجيزة).

- فادي فايز فكري بشاي (سوهاج).

- محمد أشرف عبدالوهاب محمد (الشرقية).

- محمد أيمن محمد عبدالله عبدالعاطي (الشرقية).

- يمنى محمد محمد عبدالرحيم عطية (المنوفية).

- يوسف عبدالوهاب محمد الكومي (الإسماعيلية).

- يوسف عماد السيد صالح (الدقهلية).

فرع الابتكارات العلمية - الفئة العمرية الأولى:

- آدم محمد رجب السيد شعبان (الإسكندرية).

- جوسيان شريف عبدالنور يوسف (البحيرة).

- جون جورج كرومر ثابت (القاهرة).

- خديجة أحمد جمال عبدالناصر (قنا).

- دانييل باهر عجيب رشدي (قنا).

- عبدالرحمن عبدالواحد يوسف سلامة (الجيزة).

- عمر أحمد أحمد احمد البديوى (الدقهلية).

- مازن أحمد عبدالوهاب السيد (القليوبية).

- مورين مينا محارب فوزي (الأقصر).

عمل مشترك بين كل من:

- جاسر حماده محمد محمد (قنا).

- عبدالرحمن محمود سيد رسلى ونان (قنا).

- مؤمن محمود محمد ربيع موسى (قنا).

فرع الابتكارات العلمية - الفئة العمرية الثانية:

- عبدالرحمن محمد صبري توفيق (الجيزة).

- لوجينا محمد محمود عطية غنيم (البحر الأحمر).

- محمد أحمد محمد كامل إبراهيم (كفر الشيخ).

- محمد حسن عبدالحميد محمد (قنا).

- محمد هاني أحمد عمر أحمد (الفيوم).

عمل مشترك بين كل من:

- آسر محمد السيد محمد الغريب (المنصورة).

- عدي محمد السيد محمد الغريب (المنصورة).

عمل مشترك بين كل من:

- أسوة أحمد عبدالله أبو زيد عمر (الدقهلية).

- عمر عبدالسلام السيد عبدالله (الدقهلية).

- ماريه محمد مسعد الشحات محمود (الدقهلية).

عمل مشترك بين كل من:

- بافلي تامر بشير عبدالله معوض (مطروح).

- مصطفى إكرامي لبيب تركي العليمي (مطروح).

- يوسف شريف لبيب تركي العليمي (مطروح).

عمل مشترك بين كل من:

- رهف أحمد محفوظ كامل عبيد (الفيوم).

- علي مصطفى على إبراهيم خميس (الفيوم).

عمل مشترك بين كل من:

- سيف أحمد الورداني عبدالله أحمد (قنا).

- محمد محمود محمد ربيع موسى (قنا).

- مريم محمود محمد ربيع موسى (قنا).