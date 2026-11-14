ثلاثي هجومي يقود تشكيل الجزائر لمواجهة توجو في تصفيات أمم أفريقيا

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أعلن إبراهيم حمداني، المدير الفني لمنتخب الجزائر، التشكيل الأساسي لمحاربي الصحراء لمواجهة توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستضيف ملعب «حسين آيت أحمد» المباراة، التي يسعى خلالها المنتخب الجزائري لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة.

وجاء تشكيل الجزائر على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماستيل.

خط الدفاع: محمد عزي، أحمد توبة، رامي بن سبعيني، أشرف عبادة .

خط الوسط: شايبي، نبيل بن طالب، إبراهيم مازا.

خط الهجوم: أنيس حاج موسى، أمين جويري، محمد الأمين عمورة.

ويتصدر منتخب الجزائر مجموعته برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالفوز على زامبيا بنتيجة 3-1، قبل التعادل مع بوروندي بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية.

ويتفوق محاربو الصحراء تاريخيًا على منتخب توجو، بعدما حققوا الفوز في 5 مباريات من أصل 8 مواجهات جمعت المنتخبين.