حماس تشكل لجنة تحضيرية للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية

أعلن مسؤول في حركة حماس، اليوم السبت، أن الحركة انتهت من تشكيل لجنة تحضيرية للمشاركة في الانتخابات العامة الفلسطينية.

وقال القيادي في حماس أسامة المزيني ، خلال احتفال مركزي عقدته الحركة بذكرى انطلاقتها 32 وسط مدينة غزة، إن حركة حماس حريصة على ضرورة لم الشمل الفلسطيني وإعادة اللحمة الداخلية.

وأضاف المزيني: "جاهزون للاحتكام للشارع الفلسطيني من خلال انتخابات شاملة، ونحن في حماس انتهينا من تشكيل اللجنة التحضيرية للانتخابات وسنخوضها من أجل شعبنا".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف في السابع من أكتوبر الماضي لجنة الانتخابات المركزية ببدء التحضير لإجراء انتخابات تشريعية تتلوها بعد ثلاثة أشهر انتخابات رئاسية .

وأجريت أخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.

ومن المأمول أن يشكل إجراء الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة.

من جهة أخرى، هدد المزيني بأن حماس "لن تتردد في فرض معادلات جديدة إن لم يزول الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة" المفروض منذ منتصف عام 2007.

وقال إنه "على الرغم من استمرار الحصار وتكالب الأعداء إلا أن حماس لم تتراجع عن مبادئها، وصمود الحركة في وجه الحروب والعدوان ساهم في فشل محاولات إنهاء خيار المقاومة".

وأضاف: "حقوقنا لا يمكن أن تخضع للمساومات ولا للمجاملات وستسقط كل المؤامرات، وعلى المجتمع الدولي والدول العربية التحرك الفعلي لإنهاء حصار غزة".