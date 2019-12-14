مسؤول يمني يناشد المنظمات الأممية التدخل بسبب تفشي «حمى الضنك»



ناشد مسعد الصلاحي مدير عام مديرية ناطع في محافظة البيضاء وسط اليمن، اليوم السبت، المنظمات الأممية التدخل لإنقاذ منطقته من تفشي وباء حمى الضنك.

وقال الصلاحي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، إن المديرية تشهد تفشيا لوباء حمى الضنك الذي أدى إلى وفاة شخصين مع رصد حوالي 60 حالة إصابة بالوباء منذ قرابة ثلاثة أسابيع.

وأشار إلى أن الوباء مستمر في الانتشار، وسط ضعف شديد في القطاع الصحي الذي تضرر جراء الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن بسبب الحرب.

وناشد الصلاحي مختلف المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، بما فيها منظمتي الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف) والصحة العالمية، التدخل العاجل من أجل الإسراع في الحد من انتشار الوباء الذي قد يودي بحياة آخرين إذا لم يحصل تدخل عاجل.

وتخضع مديرية ناطع لسلطة الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا منذ نحو عامين، فيما العديد من مديريات محافظة البيضاء تقع تحت سلطة جماعة أنصار الله الحوثية.