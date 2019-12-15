الممثلتان شهيرتان في أمريكا تشاركان باحتجاجات حماية المناخ

حثت الممثلة الأمريكية سالي فيلد في واشنطن، اليوم السبت، على مزيد من العمل من أجل مكافحة التغيرات المناخية.

وقالت فيلد، 73 عامًا، في واشنطن حيث انضمت إلى فعالية احتجاجية باسم زميلتها جين فوندا، 81 عامًا: "لا يمكن أن ننسحب داخل مقارنا المريحة ونضطجع على الأرائك ثم نتساءل: ما الذي يمكن أن نفعل؟".

ونشر على صفحة الفعالية التي أطلق عليها "أيام الجمعة للتدريب على مواجهة الحرائق" بموقع تويتر شريط فيديو يبين كيف أن الشرطة اقتادت الممثلتين الحائزتين على جائزة الأوسكار من أمام مبنى الكابيتول.

كانت فوندا تعرضت أيضا للاحتجاز من قبل الشرطة خلال احتجاج لحماية المناخ قبل عدة أسابيع.

كانت فوندا نظمت هذه الفعالية تحت هذا الشعار لأول مرة بصحبة عدد من نشطاء حماية المناخ في أكتوبر الماضي، بغرض التنبيه على مخاطر تبعات التغير المناخي، ودعوة المجتمع إلى التحرك في مواجهته.

وقالت فوندا إن الناشطة السويدية جريتا تونبيرج بثت فيها هذه الروح، ويعني عنوان الفعاليات "التدريب على الحماية من الحرائق".