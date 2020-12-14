قال مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن المديرية نفذت 350 حقلا إرشاديا لقمح عالي الإنتاجية، و75 حقلا إرشاديا للشعير، وذلك ضمن خطة المديرية هذا العام.



وأضاف المرسي، أنه تم توزيع هذه الحقول على الإدارات الزراعية الـ6، في تجمعات لا تقل عن 5 أفدنة، مضيفا أنه تم تكثيف الندوات الإرشادية وأيام الحقل وأيام الحصاد للوصول لأعلى إنتاجية.



وأشار إلى أنه تم توزيع الحقول الإرشادية للقمح على النحو التالي: (80 حقلا إرشاديا بمركز الخارجة، و50 حقلا بمركز باريس، و40 حقلا بمركز بلاط، و120 حقلا بمركز الداخلة موزعة 60 حقلا بموط، و30 حقلا بالقصر، و30 حقلا بغزب الموهوب، و60 حقلا بمركز الفرافرة).



كما تم توزيع الحقول الإرشادية للشعير على النحو التالى: (8 حقول إرشادية شعير بمركز الخارجة، و6 بمركز باريس، و8 بمركز بلاط، و44 حقل شعير بمركز الداخلة، موزعة 24 بموط، و6 بالقصر، و11 بغرب الموهوب، و3 بالعوينات، و10 حقول بمركز الفرافرة).