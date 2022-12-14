 كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين يبحثون احتياجات أوكرانيا العاجلة من المساعدات الأمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين يبحثون احتياجات أوكرانيا العاجلة من المساعدات الأمنية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 12:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 12:29 م

بحث كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين احتياجات أوكرانيا العاجلة من المساعدات الأمنية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني ومدير المكتب الرئاسي لأوكرانيا أندريه يرماك.

وأدان القادة، بحسب البيان، الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية وتعهدوا بالبقاء على اتصال وثيق.


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