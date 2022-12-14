جنايات القاهرة ترفع أسماء 5 أشخاص من قوائم الإرهابيين

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، برفع أسماء 5 أشخاص من قائمة الإرهابيين.



صدر الحكم، الذي نشرته الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- بناء على طلب مقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، يحمل رقم 4 لسنة 2022 قرارات رفع إدراج إرهابيين في القضية رقم 301 لسنة 2016 جنايات الطالبية المقيدة برقم 1516 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة والمقيدة برقم 45 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.



وقررت المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة رفع اسم كلاً من: عبدالعال عبدالفتاح علي عشري، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسر محمد زهر الدين عبدالوارث، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، ويوسف محمد عبده عبدالغني.