سموحة يعسكر في السويس ويضم 20 لاعبًا لمواجهة الداخلية

ينتظم الفريق الكروي الأول بنادى سموحة في معكسر مغلق اليوم الأربعاء في السويس، استعدادًا لمواجهة الداخلية، المقرر لها غدًا الخميس على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز.

وهى المباراة التي تمثل للفريق عنق الزجاجة من أجل استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق، بعد الخسارة أمام أسوان والتعادل مع المقاولون العرب.

ويحرص طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، على علاج الأخطاء التي ظهرت على أداء الللاعبين أمام المقاولون، وطالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص أمام مرمى المنافسين وتسجيل الأهداف، خاصة أن الفريق يعانى من عقم تهديفى حيث لم يسجل الفريق سوى 3 أهداف فقط.

ويصطحب طارق العشرى في المعسكر المغلق 20 لاعبا استعدادا لمواجهة الداخلية، والذى شهد عودة دوكو دودو بعد انتهاء الإيقاف.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، أحمد حكم، محمود شبانة، شريف رضا، محمد عصام، أحمد عبدالرسول، ممدوح عبدربه.

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، أحمد مصطفى، محمود عبدالحليم، بنجامين بواتينج، حسين فيصل، محمد سعيد مكرونة، طارق علاء.

الهجوم: دوكو دودو، أبوبكر محمد، الصباحى عماد.